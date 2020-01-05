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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

ABD’li demokratlar savaşa karşı

05 Ocak 2020, Pazar
ABD Kongresi’ne İran’a yönelik savaşın engellenmesini öngören bir tasarı sunuldu. Tasarıda Trump yönetimine tepki gösterilerek muhtemel bir savaşın trilyonlarca dolara mal olacağı ifade edildi.

ABD Kongresi’nin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne, “Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören” bir tasarı sunuldu.

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki gösterildi. Trump yönetiminin ABD’yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran’a karşı askeri harekât için gerekli bütün finansmanın engellenmesi istendi. 

Sayısız can kaybına mal olur

Tasarılara ilişkin ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı, “Bugün, bizleri Ortadoğu’da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile muhtemel bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız.

İran dinî liderinden intikam açıklaması

Öte yandan, İran’a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade etmişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, “ABD güçlerine sert karşılık verileceğini” duyurmuştu.

Etiketler: ABD, Demokrat, savaş
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