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8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

08 Ekim 2019, Salı 20:54
Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.

Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Başkan Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden Senatör Graham, Türkiye'nin "cehennemden çıkma" yaptırımlarla maruz kalacağını öne sürdü. Graham iletisinde şunları paylaştı:

"Eğer Türkiye, Suriye'nin kuzeyine girerse, bunu Kongre'nin cehennemden çıkma yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar."

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Olin Graham hafta başında da katıldığı haber programında Suriye'ye ayak basması halinde Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı getirmek konusunda elinden geleni yapacağını söylemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Senatör, Graham, Türkiye, yaptırım, tehdit
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