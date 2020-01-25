Abdullah Gül'den deprem açıklaması

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den açıklama geldi.

Elazığ'da 20:55'te 6.8 büyüklüğünde ve 21:08'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır başta olmak üzere Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de de hissedildi. Şuan kadar 22 kişinin vefat ettiği deprem sonrası Abdullah Gül açıklama yaptı. Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım bu acı "çevre ve imar" konularında uyarıcı olur.

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