Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz. Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş olan Abdullah Yeğin Ağabey 7 Temmuz 2016’da vefat etmişti.
Risale-i Nurda geçen, “Meyve Risâlesinden Altıncı Mesele”de “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden biri de Abdullah Yeğin’dir. Abdullah Yeğin, önceleri memur olma gayesi olsa da, Risale-i Nurları okuyup hizmet ettikçe memur olma isteğinden vazgeçer. Risale-i Nurları yeni yazı (Türkçe) ile yazan ilk gençlerdendir.
MEZARI İSTANBUL’DA
Abdullah Yeğin Ağabey, 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya geldi. Abdullah Yeğin, ortaokul talebesi iken Risale-i Nurları tanımış, Bediüzzaman’ı ziyaret edip talebesi olmuştur.
Abdullah Yeğin Ağabey, Risale-i Nur dairesinde uzun ve bereketli bir ömür yaşamış, 92 yaşında, 7 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı İstanbul’da, Eyüp Sultan Mezarlığındadır.
SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL