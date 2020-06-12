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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Abdülmecid Nursî’yi rahmetle anıyoruz

12 Haziran 2020, Cuma 01:01
Bediüzzaman Said NursÎ’den 15 sene ders alan küçük kardeşi Abdülmecid Nursî’yi vefat yıl dönümünde rahmet ve dualarla yad ediyoruz.

Büyük İslâm Âlimi-Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’den 15 sene ders alan küçük kardeşi, Nursî ailesinin mümtaz değeri, âlim, fâzıl ve çok önemli bir şahsiyeti Abdülmecid Nursî Ünlükul’u 53. vefat yıl dönümünde rahmet ve duâlarla yad ediyoruz. Bediüzzaman’ın yeğeni Saadet Ünlükul (Kaynak), “Uzun ve yorucu bir ömür yaşayan çok değerli babamı sayfalar ve satırlarda anlatmaya imkân yok. Çünkü o bir derya idi. Babamın en çok hoşlandığı şey de; oturup beraber çay içmemizdi. Bize her zaman şöyle der di: “Size taş atana siz ekmek atın. Evet, bizim ailenin ömrü hep böyle geçti” dedi.

“Dünyadan böyle bir Âlim geçmedi”

Eski Diyanet İşleri Reisi Ahmed Hamdi Akseki’nin “Dünyadan böyle bir âlim geçmedi” dediği Abdülmecid Efendi’nin Konya İmam-Hatip Okulu meslek dersleri talebelerinden Prof. Dr. Karaman, “Hocamız Abdülmecid Efendi Arap edebiyatına derin vukufiyeti vardı. Hatta soy ismi kanunu çıkınca kendi isminin Türkçesi anlamına gelen “Ünlükul” koyması Arapçaya vakıfiyetinin nadir misallerindendir” dedi. 1940’larda Ürgüp’te Hz. Bediüzzaman’ın ikaz ve himmetleriyle tercümesine başlattığı İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye iki muhteşem eseridir.

Yeni Said’in birinci safta talebesi 

Abdülmecid Nursî, ağabeyi Bediüzzaman’la Rus ve Ermenilere karşı savaşır ve gazi olur. Diyarbakır Askerî Rüştiyesi’nde Arapça muallimlik vazifesini ifa eder. Ülkemizin muhtelif yerlerinde çeşitli okullarda meslek dersleri hocalığı vazifesinin deruhdesi yanında İlçe Müftülüğü vazifesi de yapmıştır. Bediüzzaman, Abdülmecid için “Eski Said’in birinci talebesi bulunduğun gibi, yeni Said’in dahi Hulusi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz” der. 11 Haziran 1967 yılında Konya’da vefat eden Abdülmecid Efendi’nin mezarı Konya Üçler Kabristanı’ndadır. İstanbul –Yeni Asya 

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