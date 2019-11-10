Adalet, ahlâk ve hukukla sağlanır

İGİAD Başkanı Ayhan Karaman, “Bir yerde ahlÂk ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez. Adalet ancak hakkın teslimiyle mümkündür” dedi.

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından “İş Ahlâkı, Hukuk ve Adalet İlişkisi” temasıyla düzenlenen Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi 2019 yapıldı. Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karaman, programda yaptığı konuşmada, “Ahlâkı genelde kişiye özel bir davranış şekli olarak tanımlıyoruz, ancak ahlâkın hukukla beslenmesi ve adalet olarak uygulanması açısından konuyu bu zirve ile Türkiye gündemine taşımış olacağız” ifadelerini kullandı.

Karaman, zirvenin düzenlenme amacına ilişkin, “Öncelikle ahlâkî uygulamalarda yaptırım olmadığı için ahlâkî davranışlar keyfiyet içerisinde. Bunun bir karşılığı bulunmuyor. Türkiye’de bu konuda eksik olan hukuk desteğinin yetersizliği” ifadelerini kullandı.

İş ahlâkı uygulamalarındaki hukuk desteği yetersiz

Avrupa’nın ve oradaki iş ahlâkının örnek alındığını dile getiren Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ancak orada bunun kişisel olmaktan çıkartıp hukukla desteklendiğini görüyoruz. Türkiye’de iş dünyasının en önemli eksikliği iş ahlâkı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersiz olması.

Eğer bir yerde ahlâk ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez. Adalet ancak hakkın teslimiyle mümkündür. Hukuk ise bir sistemi oluşturmak adına gerçekleşebilir. Zirvemizde, ahlâkı, hukuku ve adaleti bir bütün olarak iş dünyasında nasıl uygulamaya alabileceğimiz konusunda duracağız.”

Hukuk eksikliği giderilmeli

Karaman, geçen yıl gerçekleştirdikleri ankette iş ahlâkı ve hukuk ilişkisi sorduklarını belirterek, “Ankete katılanların yüzde 90’ı iş ahlâkı uygulamalarında yasal boşlukların olduğunu ve bu boşluğun kanunlarla doldurulması gerektiğini belirtiyor. Bir kimseye kötü davranmanın kanuni olarak caydırıcı yaptırımı yok ancak ahlâkî nokta farklı. Burada ahlâkî uygulamalar noktasında hukuk eksikliğinin giderilmesi gerekiyor” dedi.