ÇAĞ AÇAN ÇAĞ KAPATAN İSTANBUL’UN FETHİYLE PEYGAMBER (A.S.M) MÜJDESİNE MAZHAR OLAN SULTAN MEHMET, BİR HADİSTEN MÜLHEM SÖZLERİ GÜNÜMÜZÜ AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR.

AKŞEMSEDDİN’İN ÖĞRETTİĞİ HADİS

HOCASI Akşemseddin Hazretlerinin sık sık tekrarlayarak Fatih’in hayatına rehber yaptığı hadis-i şerif şu idi: “Ümmetimden iki sınıf ilmi ile amel ederse, insanlar kurtulurlar: Âlimler ve Hâkimler. Eğer bu iki sınıf bozulursa, bütün halk bozulur ve ortalığı fesad kaplar.”

DEVLET YÖNETİCİLERİNE YOL GÖSTERMİŞ

Emr-i İlahi olan adaleti hayatına esas edinen Fatih Sultan Mehmed de, “Aklı öldürürsen ahlâk da ölür/ Akıl ve ahlâk öldüğünde millet bölünür/ Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür/ Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür” veciz ifadesiyle devlet yöneticilerine yol göstermiştir.