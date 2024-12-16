AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için Sednaya Hapishanesi'nde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memiş, Hatay'dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin "Suriye'deki yerel otoritenin" talebini kendilerine iletmesi sonrası bu organizasyonu yaptıklarını dile getiren Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını, Ankara ile iletişimi ise uydu telefonlarıyla sağladıklarını aktardı.

Duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışma yapacaklarını dile getiren Memiş, "Burası maalesef Esed rejiminin insanlık dışı muamelesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, yer yer aklını kaçırdığı ve gerçekten sizler sayesinde de bütün dünyanın izlemiş olduğu şekliyle can kayıplarının yaşandığı bir alan, o anlamda da aslında kriminal de bir alan ve delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Memiş, arama çalışmalarını da bu hassasiyetle yürüteceklerini ifade ederek, olumlu bir neticeye ulaşma temennisinde bulundu.

Ekip olarak İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yerel otorite ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda hareket ettiklerini anlatan Memiş, Sedyana Hapishanesi'nin çok büyük olduğunu, çalışmalarına mimari projeleri inceleyerek başlayacaklarını kaydetti.

"Mevcut, meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık"

Köroğlu ise Sednaya Hapishanesi'nde büyük cinayetler işlendiğini ve bir kısmının tespit edilemediğini hatırlatarak, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların önemine vurgu yaptı.

Sadece hapishanede değil alanın çevresinde de kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirten Köroğlu, bu savaş suçlarını işleyenlerin nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin uzun süredir çalıştığını anımsattı.

Köroğlu, Suriye'nin ihtiyaç duyduğu yardımlar konusunda Türkiye'nin birçok kurumuyla bölgede olacağını aktardı.

Büyükelçilik olarak Suriye'nin kalkınmasına ve Türkiye-Suriye ilişkilerine katkıda bulunacaklarını dile getiren Köroğlu, yarın hem geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir hem de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile görüşeceklerini ifade etti.

Köroğlu, Suriye'deki en büyük ihtiyacın istikrar ve saldırıların durması olduğunu belirterek, "Hiçbir gücün buraya müdahale etmesine gerek de yok. Bu çerçevede mevcut, meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık." dedi.