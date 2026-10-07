Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sonra Yunus karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti: “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Enbiyâ Suresi: 87 HADİS: Abdullah ibni Yezid El-Hatmî’den (ra) rivayetle: "Hz. Peygamber (asm) sefere çıkacak orduyu uğurlarken şöyle derdi: 'Dininizi, güvenliğinizi ve işlerinizin sonunu Allah'a emanet ediyorum.'" Camiü’s-Sağir, No: 3095

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