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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

07 Ekim 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Sonra Yunus karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti: “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.”

Enbiyâ Suresi: 87

HADİS:

Abdullah ibni Yezid El-Hatmî’den (ra) rivayetle: "Hz. Peygamber (asm) sefere çıkacak orduyu uğurlarken şöyle derdi: 'Dininizi, güvenliğinizi ve işlerinizin sonunu Allah'a emanet ediyorum.'"

Camiü’s-Sağir, No: 3095

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