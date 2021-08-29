"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Afgan halkının talebi insan hakları ve güven

29 Ağustos 2021, Pazar
Kabil üniversitesinde öğretim üyeliği de yapan Doğan Özlük, “Afganistan’ın son 100 yılına bakınca ülkede uzun süreli barış ve istikrar ortamının sağlanabileceğini öngörmek ne yazık ki pek mümkün görünmüyor. Bir taraftan da Afganistan halkının genelinin desteğini almak, onları ikna etmek ve yönetmek çok kolay aslında. Çünkü halkın muazzam bir kesimi çok temel insani haklardan daha fazlasını istemiyor” diyor.

Kabil üniversitesinde öğretim üyeliği de yapan Doğan Özlük, gazeteduvar’a verdiği ropörtajda, Afgan halkının olmazsa olmaz talebinin insan hakları ve güven olduğunun altını çizdi. Özlük, Afganistan’ın ve Taliban’ın geleceğine ilişkin bir soruya cevap verirken Afgan halkının isteklerini şöyle özetliyor: “Afganistan’ın son 100 yılına bakınca ülkede uzun süreli barış ve istikrar ortamının sağlanabileceğini öngörmek ne yazık ki pek mümkün görünmüyor. Bir taraftan da Afganistan halkının genelinin desteğini almak, onları ikna etmek ve yönetmek çok kolay aslında. Çünkü halkın muazzam bir kesimi çok temel insani haklardan daha fazlasını istemiyor. Savaşın ve ölümlerin olmadığı; hırsızlık, gasp ve çetelerden kendilerini güvende hissettikleri; barınma, eğitim, sağlık ve çalışma haklarını temel düzeyde de olsa sağlayabildikleri bir ülkede yaşamak. Ülkedeki sistemin adının ne olduğu veya kimler tarafından yönetildikleri onlar için önemli veya öncelikli bir mesele değildir. Bu bağlamda Taliban eğer gerçekten ülkeyi yönetme iddiasındaysa, Afganistan halkının genelinin rızasını veya kerhen de olsa desteğini almak istiyorsa; bütün toplumsal kesimleri kapsayan bir sistem ve yönetim kurmaktan başka çaresi yok. Bunu da inanarak yapmalı, sahici yapmalı. 

Resmi açıklamalarda değişim mesajı var

“Yok eğer Taliban 20 yıl önceki uygulamalarında ısrar ederse, kendi dinî anlayışını dinin tek yorumu olarak insanlara dayatırsa ve diğer siyasî, etnik ve toplumsal kesimleri dışlarsa; uzun ömürlü olması mümkün değildir. Taliban’ın resmî açıklamalarına bakılırsa bir değişim mesajı vermektedir. Ancak bu açıklamaların geçici olduğunu, tersi yönde uygulamaların daha şimdiden başladığını (ev aramaları, genel affa rağmen bazı isimlerin infaz edilmesi, pantolon ve tişört giyen erkeklere bile müdahale ve hakaret edildiği vs.) belirten kesimler de var. Son olarak şunu söylemek mümkün. Ülkedeki son durumun üzerinden iki haftalık zaman geçti. Ancak buna rağmen başta gençler olmak üzere halkın çok büyük bir kesimi hâlâ büyük bir gelecek korkusu, kaygısı, tedirginliği ve ürkekliği içerisinde yaşamaya, beklemeye devam ediyor.”

Kerhen katlanıyorlar

“Afgan toplumunun 2001’deki Amerikan işgaliyle birlikte bir modernleşme yaşasa da büyük ölçüde muhafazakâr ve dindar özelliğini koruduğunu belirtiyor. Özlük, Taliban bu ayın başında yönetimi ele geçirmeden önce de devletin büyük oranda şeriat kurallarıyla yönetildiğini, savaştan bıkan Afgan halkının Taliban’ı gönüllü olarak kabul etmemekle birlikte istikrar ve güvenliğin sağlanması için kerhen Taliban’a katlandığı kanaatinde.”

Afgan gençler

“Afganistanlı gençler modern bir takım davranış kalıplarına ve alışkanlıklara sahip olsalar da genelinin giyim kuşam, kadın-erkek ilişkileri ve ibadet konusunda diğer Müslüman toplumlara kıyasla daha dindar olduklarını belirtmek gerekir. Söz gelimi doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kafede, pasta keserek, mum yakarak ve alkış tutarak kutlayan gençler, aynı zamanda üniversite mescidinde cemaatle namaz kılarlar, beş vakit namazlarını eda ederler, oruçlarını mutlaka tutarlar, derste genellikle besmele ile söze başlarlar, Taliban’ın 20 yıl önceki şeriat anlayışı ile değil, ama İslâm şeriatı ile yönetilmekten rahatsızlık duymadıkların belirtirler. Kızlar ve erkekler tokalaşmazlar, karma sınıflarda aynı sıraya oturmazlar. Giyim kuşam konusunda en rahat ve en özgür takılan kadınlar bile, biçimsel olarak diğer İslâm toplumlarına göre oldukça muhafazakâr giyinirler…

Etiketler: Afgan halkı, insan hakları, güven
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afgan halkının talebi insan hakları ve güven

    Kayyım rejimi İnci ile sürüyor

    Sonbaharda vaka sayıları artabilir

    Okullar 6 Eylül’e hazır mı?

    ABD, iki üst düzey DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

    Son 24 saatte 17 bin 912 vaka daha

    BM: İsrail 2021’in başından beri Batı Şeria’da 55 Filistinliyi öldürdü

    BM’den yarım milyon Afgan göçü uyarısı

    Kırtasiye ürünleri % 30 arttı

    Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir

    İsrail askerleri, 12 yaşındaki Filistinli şehit etti

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    ABD'den IŞİD'e hava saldırısı

    İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düştü

    Afganistan'da kaos bitmiyor

    Patlama, ABD’ye “kal” demektir

    Gıda enflasyonunun önüne geçilemez

    Elektriğe fahiş zam kapıda

    Biden'a 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

    MSB: TSK personelimizin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP biterken, memleketi de...
    Faruk ÇAKIR

    ‘Keçi’lerden özür dile
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kraliçenin troliçesinin kanaviçesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hep hayra ve hizmete odaklanalım ki...
    Risale-i Nur'dan

    Menfaatleri için küre-i arza ateş atanlar
    Cenk ÇALIK

    Medeniyetler beşiği: İznik
    Genel

    Afgan halkının talebi insan hakları ve güven
    MUSTAFA BALIKÇI

    Askerlikte namaz imtihanı
    Mehmet KARA

    Memur zamdan memnun mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.