AİHM Başkanına insan hakları ablukası

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun Türkiye ziyaretinde muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle ‘görüştürülmemesine’ tepki gösterdi:

“AİHM Başkanı tarafından devlet yetkileri ile yapılan görüşmelerin yanında insan hakları örgütlerinin temsilcileriyle de birer görüşmenin programa dahil edilmemesi de hükümetin Başkan’ı gerçeklerden uzak tutma çabasıdır.” Yeneroğlu adil yargılanma hakkının herkes için geçerli olduğunu ifade ederek, “Adalet Akademisinde yapmış olduğu konuşmasında misafir olduğu ülkemizin sorunlarından bahseden Sayın Spano’nun işaret ettiği üzere; ‘hukukun üstünlüğünün kabulü, demokrasi ve insan haklarına saygı’ bir hukuk devletinin olmazsa olmazlarındandır. Hukukun üstünlüğünün kabulü de bağımsız mahkemelerden geçmektedir” dedi. Ankara - Anka

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