Aile hekimleri tek ses

İstanbul’da çalışan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nı 30 Haziran’da yayınladığı, ifade hürriyeti ve görüş açıklama haklarını dahi sınırlandıran Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto için 7 Ekim’de iş bırakma eylemi ve miting yapacak.

Diken’in haberine göre, İstanbul Tabip Odası’nın yanısıra beş sendika ve iki dernek İstanbul Aile Hekimleri Platformu kurarak, yönetmeliğe karşı güç birliği yaptı. Hükümetin ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin en önemli ayağı olan aile hekimliği sistemi alarm veriyor. Türkiye genelinde halen yaklaşık 27 bin, İstanbul’da ise 4 bin 400 aile hekimi bulunuyor. Aile sağlığı merkezlerinde görevli hemşire ve diğer personel de katılınca binlerce çalışanı olan bir organizasyon. Aile hekimleriyle ikişer yıllık sözleşmeler yapan Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren son yönetmelikte, ihtar puan cetvelinde değişiklik yaparak, söz konusu yasaklı ve cezalık fiilleri 35’den 40’a çıkardı. Pek çok başka yaptırımın yer aldığı yeni düzenleme için aile sağlığı merkezi çalışanları, “Ceza yönetmeliği” diyor ve kaldırılmasını istiyor.

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