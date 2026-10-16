YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin, “‘Bir milyon liraya kadar olan mağduriyetleri gidereceğiz’ diyorsunuz. Doğru değil, yalan” dedi.

Fon soruşturmasında kurumların sorumluluğu birbirine bıraktığını, siyasi iradenin ise sorumluluk almadığını belirten Ocaklı, şunları söyledi: “Kurumlar topu birbirlerine atıyor ve onları oraya atayan siyasi irade bununla ilgili hiçbir sorumluluk almıyor, olan vatandaşa oluyor. Getirdiğiniz kanun teklifinde halkı kandırıyorsunuz. Çünkü yapabilecekleri şey pişmanlık nedeniyle TMSF üzerinden açılan hesaba, para iadesi yapılan miktar kadar bir paylaşım ile yani o dedikleri bedelin sadece yüzde 15-20’sini ödeyerek, geriye kalanların yıllara sari sarkmasını sağlayacak biçimde bir kanun teklifi getirdiler.” Ankara - Anka

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