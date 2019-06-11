“AK Parti’de panik var”

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren dünkü yazısında, “AK Parti’de bir panik var. İlk seçimi kaybetmiş olmanın ve hâlâ bazı şeylerin toparlanamadığı bilgisinin oluşturduğu bir panik” ifadelerini kullandı.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren “Hangi Güç” başlıklı dünkü yazısında, AK Parti’de panik havası olduğunu yazdı. Taşgetiren’in şu cümleleri durumu özetler nitelikteydi: “Ak Parti’de bir panik var. İlk seçimi kaybetmiş olmanın ve hâlâ bazı şeylerin toparlanamadığı bilgisinin oluşturduğu bir panik. Ve o herkesi telaşla işin içine sokuyor, oradan da Bahçeli’li-Soylu’lu-Kurtulmuş’lu-Canikli’li-Pontus’lu-Topal Osman’lı propaganda kaosu çıkıyor. Binali Yıldırım nerde? İşte o aralarda bir yerde… Binali Bey’e yazık.”

Tv’de tartışma hayat memat meselesi

Tv’de tartışma konusuna da değinen Taşgetiren şunları kaydetti: “Binali Bey için ‘huruç imkanı’ neredeyse TV karşılaşmasına kaldı. İmamoğlu için de TV karşılaşması hayat memat meselesi. Binali Bey, alandaki kaybolmuşluğu, gölgelenmişliği, senkron yitimini ve bunlardan doğan propaganda savrukluğunu toparlayacak, İmamoğlu da alandaki imajı korumaya, artılar sağlamaya çalışacak. Risk ve şans at başı koşacak her iki aday için. 16 Haziran Pazar büyük düello. Karşılaşmanın yönetimi Uğur Dündar’dan İsmail Küçükkaya’ya geldi. Hem de Binali Bey’in önerisi ile... Binali Bey için stratejik bir tercih. Deniyor ki, İmamoğlu halen üç-dört puan önde. TV kapışması herkes için risk herkes için umut. Dileyelim İstanbul için umut olsun.”

Stratejiyi belirleyen güç?

Taşgetiren, yazısında AKP’nin stratejisine dair ise, “Konu Ak Parti’nin ya da Cumhur İttifakı’nın İstanbul’daki seçim ve propaganda stratejisi. Soru şu: “Acaba hangi güç Ak Parti’nin ya da Cumhur İttifakı’nın seçim-propaganda stratejisini belirledi ve icra ediyor ki, iş bu kadar dökülüyor? Dökülmüyor mu? Herkes kendi aklına sorsun, dökülmüyor mu?” diye sordu. Taşgetiren, bu meyanda yazısına şöyle devam ediyor:

“Bir kere Kürt oylarının en stratejik oy niteliği kazandığı bir ilde Bahçeli’nin ‘Mitili atma’ hamlesi akıl kârı mıydı? Neyse ki ona muhtemelen ‘Siz fazla görünmeyin İstanbul’da’ dendi de mitil falan atılmadı.(...)

AKP’nin ana aktörü kim İstanbul seçimlerinde? Bahçeli’yi azalttık, hadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Enderun Teravihindeki “siyasî hamlesi”nden sonra başat görüntü vermedi. Aday Binali Yıldırım, dolayısıyla ana aktörün o olması, sahneyi onun doldurması lâzım değil mi, yooo, Süleyman Soylu Kato dağı bayram namazı ile, “Demirtaş’ın kucağı” söylemi ile, “İmamoğlu’nu VIP’ten geçirmemek” ile başrolde… Hep başrolde… ve hep en sivri söylemlerle… Numan Kurtulmuş “siyasî tevbe” ile başrolde, son olarak Nurettin Canikli Topal Osman’la “Pontus çağrışımı” ile başrolde…