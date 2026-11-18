CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın politikalarını eleştiren Öztrak, şunları söyledi: “Bundan 8 yıl önce fiilen hayata geçen tek kişilik ucube yönetim milletimizi perişan etti. Sebep olduğu hayat pahalılığıyla sofraların, yuvaların bereketini kaçırdı. Milletimizi önce kutuplaştırdı, bölüp parçaladı. Sonra da açlık sınırının altında bir yaşamda birleştirdi. Bugün ekim ayı bütçe sonuçları geldi. Bütçeler sadece kaynakların nasıl toplanıp nereye harcandığını göstermez. Aynı zamanda hükümetlerin tercihlerini de gösterir. Bütçeye bakarak kime öz evlat, kime üvey evlat muamelesi yapıldığını anlarsınız.” Ankara - Anka

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