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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

AKP ile Türkiye 50 öncesine döndü

31 Aralık 2020, Perşembe 00:01
ESKİ MV OCAKTAN: AK PARTİ İKTİDARI, CHP’NİN 1940’LI YILLARINA DÖNDÜ. YAZAR GÜVEN: DEVLET, AKILLARINI BAŞLARINDAN ALDI.

“DEVLET,” DÖNÜŞTÜRDÜ

BABACAN: EZİLENLER EZMEYE BAŞLADI

Eski AKP Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan: “AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü.” DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Evvelce ezilenler iktidar gücünü ele alınca başkalarını ezmeye başladı.”

DEVLETLE GELEN GÜÇ VE ZENGİNLİK...

Yazar Ali Murat Güven: “Devlet aygıtı, onunla gelen güç, zenginlik, karşıtlarını kolayca ezip saf dışı bırakabilme kudreti, her türlü hukukî, ekonomik, bürokratik imtiyaz, zaman içinde pek çoğunun aklını başından aldı.” 

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AKP İLE TÜRKİYE 50 ÖNCESİNE DÖNDÜ

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, dünkü yazısında, “Talihsizlik o ki bugünkü AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile...” diye yazdı.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, dünkü yazısında, “AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile” görüşünü savundu. Ocaktan, “Maalesef, AK Parti’nin özgürlükçü ve reformist hedeflerinden vazgeçerek ‘yasakçı’ ve ‘kapalı Türkiye’ hayallerine kapıldığı günden bu yana Türk siyaseti zemin ve güven kaybetmeye devam ediyor.” düşüncesini dile getirdi. Ocaktan, “Biliyorum bu çok umutsuz bir giriş oldu... Ama ne yapayım ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bir televizyon kanalında yaptığı akıllara zarar değerlendirmeler, insanın siyasetle ilgili kanaatlerini bir anda altüst edebiliyor. Mahir Ünal diyor ki: ‘Bugün imkanını bulduğunda, o gücü ele geçirdiğinde CHP 1940’larda, 1950’lerde yapmak istediği her şeyi, darbeci anlayışı, vesayetçi anlayışı hayata geçirecektir. CHP, ezanın Türkçe okunması fikrinden ve düşüncesinden vazgeçmemiştir. CHP, bu milletin değerleriyle inançlarıyla mücadele etme fikriden vazgeçmemiştir.’ Neredeyse 30-40 yıldır iktidarda olmayan bir parti ile ilgili ezberleri tekrarlamak eğer siyaset yapmaksa, bu ezberciliğe şapka çıkarmak lâzım!” yorumunu yaptı. 

Talihsizlik o ki...

Ocaktan, “Talihsizlik o ki bugünkü AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile... Oysa Kemal Kılıçdaroğlu değişimci üslubuyla CHP’nin geçmişteki hatalarıyla yüzleşerek demokratik bir zeminde yol almaya çalışıyor. Ama AK Parti, genel başkan yardımcısının da altını çizdiği gibi, CHP’nin geçmişteki ‘vesayetçi’ ve otoriter misyonunu devralarak Türkiye’yi hızla 1940’lı yıllara götürüyor.” ifadesini kullandı. 

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Devlet akıllarını başlarından aldı

Ali Murat Güven de Independentturkish.com’daki yazısında AKP’deki değişime dair ilginç görüşler paylaştı. Güven, “1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaferinden itibaren, adım adım, katman katman yüzleşilen “iktidar” ve “modernite”nin bu hareketin genetik kodlarında nasıl derinlemesine bir deformasyona yol açtığını, yol boyunca karşımıza çıkanların bizden neleri alıp götürdüğünü lâyıkıyla idrâk edebilecek, bunun özeleştirisini tam bir açıklıkla, yiğitlikle, dürüstlük içinde yapabilecek çapta kafalar değil bunlar…” diye yazdı. Güven, yazısının bir bölümünde ise, “Devlete uzaktan atıp tutmanın son derece kolay olduğu bir evreyi geride bırakıp, bizzat “devlet”e dönüştükten sonra, bunların hepsi sırayla çuvalladı.Devlet aygıtı, onunla gelen güç, zenginlik, karşıtlarını kolayca ezip saf dışı bırakabilme kudreti, her türlü hukukî, ekonomik, bürokratik imtiyaz, belden yukarı ya da belden aşağı zevkler (siyasal ve ekonomik aktörlerin iktidar sayesinde elde ettiği güce göre farklı oranlarda olmak üzere) zaman içinde pek çoğunun aklını başından aldı” ifadelerini kullandı.

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  • Hüseyin İlhan

    31.12.2020 12:40:17

    Ne acıki 28 Şubat zulmünün ortaklarından olan siyasi parti ile,dine ve millete karşı her fırsatta kin kusan,nefret sözleri sarfeden,Uygurlu dindaş ve soydaşlarımıza yapılan zulmü savunan bir bunak ve sefihle kolkola girenelr hak davasında olabilirmi. Ölçü basit.DİNİ İSTİSMARI ANA SERMAYESİ GÖREN BİR SAPKIN ZİHNİYET milletin ve ülkenin hangi yarasına merhem olur.

Risale-i Nur Külliyatı

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