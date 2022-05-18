AKP’nin lâle devri

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarının bu kadar halktan kopuk adeta lale devrinde yaşıyormuş gibi tavırları büyük felaketlere sebep olmaktadır” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Ahlat Köşkü’nün yanına 9 tane bakan konutu yapılma kararı alındığını hatırlatarak, “151 milyon liraya mal olacak konutlar yaptıracak olan AKP iktidarı, yurttaş evine ekmek alamazken, elektrik faturalarını ödeyemeyip karanlığa mahkûm bir halde yaşamaktadır” dedi. “İtibardan tasarruf olmaz” sözü ile yaptırılan sarayın vatandaşın sırtına yük değilmiş gibi bununla yetinmeyip yazlık kışlık saraylar, konutlar, özel uçaklar, beşli çetenin vergilerinin vatandaşlara yüklendiğini ifade eden Mehmet Balık, “AKP iktidarının bu kadar halktan kopuk adeta lale devrinde yaşıyormuş gibi tavırları vatandaşa çok büyük felaketlere sebep olmaktadır” diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİ

Son bir haftada; 183 okul ihalesini maliyetler yükseldiği için iptal edilip, Ahlat Köşkü yanına 9 bakan konutu yapma kararı aldığını ifade eden Balık son bir haftada alınan kararları şöyle sıraladı: “Atatürk Havalimanını yıkıp millet bahçesi yaptılar. Üretimi yok edip tahıl ambarı diye alınan yurdumuzu yurt dışına bağımlı yaptılar. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının burjuvazi tavırlarına karşı çıkıyoruz.” AKP iktidarının vatandaşlar açlıktan kırılırken sonu gelmeyen masraflarını ve şatafatlarını kabul etmediklerini ifade eden Mehmet Balık, “İşçinin, emekçinin, vatandaşın hakkını gasp ederek sürdükleri sefanın hesabı elbet bir gün sorulacaktır” dedi.