Ali Demirel’i dualarla andık

Bediüzzaman’ı tanıyan ‘Son Şahit’lerden, emekli hava pilot Ali Demirel, vefat yıldönümünde rahmetle yad edildi.

Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehire taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştu. Ali Demirel, bir dönem Yeni Asya’da da idareci olarak görev yapmış, emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa’da ikamet etmişti. Ali Demirel, Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in de babasıydı. Ali Demirel’in cenazesi 9 Aralık 2017 tarihinde ikindi vakti Eyüp Sultan Camiinde kılınıp Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilmişti. Mekanı Cennet olsun. Amin. İstanbul - Aslan Özdemir

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