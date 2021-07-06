Anayasa ihlâl ediliyor

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen tahliye edilmeyen Gergerlioğlu hakkındaki görüşünü paylaşan Anayasa Profesörü, Gelecek Partili Serap Yazıcı, HDP’li siyasetçinin tahliye edilmemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Yazıcı, sosyal medya paylaşımında anayasanın 153. maddesine atıfta bulundu. O maddeye göre “Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Yazıcı “Öyleyse Yüksek Mahkeme’nin Gergerlioğlu’nun başvurusu üzerine verdiği hak ihlâli kararı da kesindir, devletin bütün makamlarını bağlamaktadır” görüşünü bildirerek “Gergerlioğlu’nun tahliye edilmemesi, anayasamızın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin, 11. maddesinde yer alan anayasanın üstünlüğü ilkesinin açık bir ihlâlidir” ifadelerini kullandı.

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