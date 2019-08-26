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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ankara Büyükşehir Belediyesi ithal ağaç kullanımına son verdi

26 Ağustos 2019, Pazartesi 20:34
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ithal ağaç dönemine son verdi. Ankara'da bundan sonra orta refüjler, parklar ve rekreasyon alanlarına iklime uygun, az su ihtiyacı olan ve görsel zenginliğe sahip bitkilerin dikileceği ve yerli tohum kullanılacağı belirtildi.​

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, Başkent’teki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Ankara iklim koşullarına uygun bitki tespiti konusunun masaya yatırıldığı toplantıda orta refüjler, parklar ve rekreasyon alanlarına iklime uygun, az su ihtiyacı olan ve görsel zenginliğe sahip bitkilerin dikilmesi kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, ortak amacın Başkent’in en ekonomik ve en doğru bitkilerle donatılması olduğunu söyledi. Göldaş, "Konunun taraflarıyla birlikte Ankara'nın ekolojisine uygun, dayanıklı, açma süresi uzun ve iklim koşullarına uyum sağlayabilen, az su tüketen, çevre hastalıklarına dayanan, bakımı ve beslenmesi ekonomik olan, üretimi, ulaşılabilirliği kolay olan bitkileri tespit edeceğiz. Açık şeffaf, katılımcı ve doğru şekilde bunları tespit etmek için de ilk olacak bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.

'YERLİ ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yerli üreticiye ve yerli ürünlere destek vereceğinin altını çizen Güldaş, şöyle konuştu:

"Kendi üreticimize sahip çıkacağız. Ankara'nın ekonomisine katkı sağlamak için çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Doğru bir yol haritası çizmek istiyoruz. Başkentin ekolojisine uygun, uzun ömürlü, hastalıklara dayanıklı, su tüketimi az, iklim koşullarına göre görselliğini uzun süre koruyan bitkilerin, tedariki ve uygulaması yönünde görüş birliğine vardık. Asla ithal ağaç ihtiyacında değiliz, bu ağaçların maliyetleri çok yüksek. Örneğin bir bulvardaki ithal ağaçlar yerine, aynı boyda yerli ağaçları dikmemiz halinde ithal ağaçlarla dikilen alanın 5-6 katı daha fazla alanı ağaçlandırmış olacağız. Ankara'da üretilebilen bitkileri kendi çiftçilerimiz üretecek, kendi kooperatiflerimiz üretecek. Bizim ithal için harcadığımız paralar da Ankaramızda kalmış olacak. Böylece hem istihdama hem de Ankara'nın ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah bu çalışmaların sonuçlarını kısa sürede alacağız."

Etiketler: Ankara, Büyükşehir Belediyesi, bitki, çiçek, tohum
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