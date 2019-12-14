Ankara’dan S-400 açıklaması

ABD’nin olası yaptırımları gündemdeki yerini korurken, Ankara’dan gelen açıklamada Rusya ve Türkiye arasında ikinci parti S-400’lerin satın alınması konusunda sözleşmenin Nisan’dan önce imzalanabileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya ve Türkiye arasında ikinci parti S-400’lerin satın alınması konusunda anlaşmanın ‘çok yakın’ bir zamanda yapılacağını ve büyük ihtimalle Nisan ayından önce gerçekleşeceğini söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre Demir, ortak üretim ve teknoloji transferi konularında bir noktaya gelindiğini ve bu noktalarda anlaşma sağlandığı takdirde sözleşmeyi imzalayacaklarını kaydetti.

Demir, Moskova tarafının bir miktar Su-35 savaş uçağını satmayı teklif ettiğini ve bunu değerlendirdiklerini de söyledi.

Ayrıca Demir, Patriot hava savunma sistemi ile ilgili olarak ABD’den teklif gelirse görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

ABD’NİN OLASI YAPTIRIMLARI GÜNDEMDE

Önceki gün Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.

Tasarıda Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye’ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.

11 Aralık’ta da Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka tasarı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde onaylanmıştı.

Türkiye’ye silah satışının yasaklanmasını ve bazı üst düzey yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören tasarıda, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini sonlandırması çağrısı yapılıyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da oylamaya sunulması da bekleniyor.