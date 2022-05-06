Ankara Emniyeti’nde yeni işkence iddiaları

Ankara Barosu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 9 ayrı işkence olayı yaşandığını iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulundu.

Ankara Barosu, “Ankara’da kolluk birimlerinde işkence iddiaları bitmiyor” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde farklı tarihlerde birçok şüphelinin sistematik işkenceye maruz kaldığı iddialarının öğrenilmesi üzerine harekete geçildiği anlatıldı. DW Türkçe’nin haberine göre, İnsan Hakları Merkezi’nin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Akabinde meslektaşlarımız tarafından ilgili tarihlerdeki iddialar üzerine bahse konu kolluk birimlerine derhal gidilerek gerekli incelemeler yapılmış ve tutanaklar düzenlenmiştir” denildi. Haber Merkezi

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