Antalya’da da siyanür faciası

Antalya’da sekiz katlı bir binanın en üst katında oturan dört kişi ölü bulundu.

2260 lira borç bıraktılar "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36) ve eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tesbit edildi. Ekiplerin incelemesinde siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi. Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı. Şimşek ailesinin cenazeleri inceleme tamamlandıktan sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Âdlî Tıp Kurumu morguna gönderildi. Diğer yandan binaya ilk giren ekip güvenlik gerekçesiyle hastanede gözetim altına alındı. Diken’in haberine göre, polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.

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