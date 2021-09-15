Asgari ücret 16 kat artmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün “İşçilerle Buluşma” programında, “Asgari ücreti 16 kata yakın arttırmamız millî gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Aynı yükselişi emeklilik maaşlarında da görmek mümkün, 27 kat artan emekli maaşları var” dedi.

DİSK-AR ise ortalama ücretleri paylaşarak, “İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı” açıklamasını yaptı. DİSK-AR’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: “İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı! AKP’li yıllarda (2002-2021) kişi başına milli gelir 12,1 kat artarken, ortalama emekli aylığı 9,4 kat, ortalama memur maaşı 8,7 kat, ortalama memur emekli aylığı 7,1 kat, kamu işçisi ücreti 6,9 kat arttı.” Ankara - Anka

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