Asgari ücretin artması şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi yaptıkları açıklamalarla, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını zaman zaman deklere ediyor. Ancak her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılamakta zorlanıyor.

Geçen aylarda yaptığı açıklamayla, asgari ücrete temmuzda ara zamma karşı olduğunu, enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sözcü’ye yaptığı açıklamada benzer laflar etse de bu kez asgari ücrete düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini vurgulayan Atalay, şu açıklamayı yaptı: “Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması ve asgari ücrette de iyileştirme yapılması zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Asgari ücretli kardeşlerimiz kasapta, manavda, terzide yani özel sektörde çalışıyor. Sendikalı olmadığı için grev de yapamıyor, hakkını arayamıyor. Biz, kanunun verdiği yetkiye dayanarak komisyonda onarı temsil ediyoruz.” Haber Merkezi

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