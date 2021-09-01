Aşı ve PCR dayatmasına hayır

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, öğretmenlere PCR testi zorunluluğu getirilmesine tepki gösterdi. Bunun dayatma olduğunu savunan Tekdemir, üyelerinin bundan muaf tutulması için okullara dilekçe verdiğini ifade etti.

VOA Türkçe’nin haberine göre, öğretmenlerin PCR testi için gidecekleri sağlık kuruluşundan virüs taşıyabileceklerine dikkat çeken Tekdemir “Aşıyı bir zorlama olarak değil bir tercih olarak destekliyoruz. Dolayısıyla aşı olmayanlara PCR testi dayatmasıyla karşı karşıya kalmalarını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bizler de üyelerimize dilekçe hazırladık. Bu dilekçeyi okullarına verecekler. PCR testinden muaf olmalarını talep ettik. Aşı konusunda kesinlikle bir dayatmanın olmasını kabul etmiyoruz. Bu gerginliklerin artmasına, okulda kaotik bir ortamın oluşmasına sebebiyet verebilir. Diğer yandan sağlıklı bir şekilde eğitim çalışanın PCR testi esnasında işlemler esnasında mikrop kapması, virüs kapması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir” dedi.

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