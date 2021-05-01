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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Aşıda çelişkili açıklamalar kafa karıştırıyor

01 Mayıs 2021, Cumartesi
Tam kapanmanın tek başına yetersiz kaldığını savunan Solunum Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, aşı konusunda birbiri ile çelişen, kafa karıştırıcı açıklamalar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Elimizde 5.5 milyon aşı kaldı

 

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), COVID-19 pandemisi ile mücadelede özel önem verilmesini istediği aşı konusunda kafa karışılıklığına yol açacak açıklamalardan ve uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yaptığı açıklamalarda sadece tam kapanmanın yeterli olmadığını, aşı teminindeki aksaklıkların giderilmesi ve toplumun hızla aşılanması gerektiği vurgulayan TÜSAD, birbirinden farklı açıklamaların soru işareti oluşturarak, kafa karıştırdığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, son Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNtech aşılamasının iki dozunun uygulanması arasındaki 4 haftalık sürenin 6-8 hafta olarak uygulanması yönünde karar almış, sonradan da bu kararı iptal ettiğini açıklamıştı. Yeni karar uyarınca ilk doz aşılarını olanlarin ikinci doz randevularını alabileceği açıklanmış olsa da, TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “Bu süreç pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi” dedi.

SEBEBİ AÇIKLANMALI

Onur Turan, araştırmalara göre BioNtech aşısının tek dozunu olduktan iki hafta sonra vücutta Covid-19’a yakalanma ihtimali ciddî oranda düştüğünü gösterdiğini belirtmekle birlikte şunları söyledi: “Ancak en etkin koruma oranı olan yüzde 95’e ikinci doz aşı alındıktan bir hafta sonra ulaşılabiliyor. Bu durum araştırmalarla kanıtlanmışken, Bakanlık iki doz arasını neden uzattığını ve sonradan hangi gerekçeyle kararı iptal ettiğini açıklamalı.” Turan, “Alınan kararlar ve uygulamalar konusunda toplumun aydınlatılması gerekiyor” dedi. Turan, oluşan kafa karışıklığının giderilmesi için yanıtlanması gereken soruları şöyle sıraladı: Aşı temininde sıkıntı mı yaşanıyor, yoksa daha fazla kişi bir doz da olsa aşılanmak isteniyor, bu toplumla paylaşmalı. Bu eğer bir strateji ise, neden aşılama başladığında açıklanmadı ve bu ani değişikliğin sebebi nedir? Ayrıca virüsü vücutta yok edebilecek yeterli antikor seviyesine ulaşmadan aşının sadece tek dozu ile tanıştırmak, virüsün mutasyona uğraması riskini arttırabilir mi? Bu riskli bir strateji değil mi?

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