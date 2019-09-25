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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Asıl problem adaletsizlik

25 Eylül 2019, Çarşamba 00:33
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: “TÜRKİYE'NİN ESASLI BİR ADALET PROBLEMİ OLDUĞU AŞİKÂR. BU SİSTEM VE ANLAYIŞ VİCDANLARI YARALIYOR.”

PARTİYLE YASAMAYI, ATAMAYLA YARGIYI

“MÜLKİYET hakkının, yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede, bırakın sermayenin gelmesini, yerli kaynakları da efektif kullanamazsınız. Bir kişinin partiyi kontrol ederek yasamayı, atama kudreti ile yargıyı tanzim ettiği bir sistemi yaşıyoruz.”

DEMOKRATLAR VE ANTİDEMOKRATLAR

“HAKİMsiyaset ülkeyi kimlik siyasetine hapsetti. Ayrışma demokratik tavır üzerinden şekilleniyor. Demokratlar ve anti-demokratlar. Çok partili hayata geçerken gördüğümüz tarihî vazifeyi yine yerine getirme gayretindeyiz.”

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Asıl problem adaletsizlik

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin esaslı bir adalet problemi olduğu aşikâr” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün hâkim siyasetin Türkiye’nin potansiyeline odaklanacağına kimlik siyasetine ülkemizi hapsettiğini belirterek, “Yaşanan ayrışma aslen demokratik tavır üzerinden şekilleniyor. Demokratlar ve anti-demokratlar Çok partili hayata geçerken gördüğümüz tarihi vazifeyi yine yerine getirme gayretindeyiz. Türkiye’nin esaslı bir adalet problemi olduğu aşikâr! Bu sistem ve anlayış vicdanları yaralayan vakaları kapatmıyor, yenilerini ekliyor” diye konuştu.

SİYASÎLEŞTİRİLMİŞ HSK YAPISININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Mülkiyet hakkının olmadığı, yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkeye, bırakın yabancı kaynakların, sermayenin gelmesini, böyle bir vasatta yerli kaynakları da efektif kullanamazsınız. Bir kişinin partiyi kontrol ederek yasamayı, atama kudreti ile yargıyı kontrol, tanzim ettiği bir sistemi yaşıyoruz. Siyasileştirilmiş, militarize edilmiş HSK yapısının değişmesi gerekiyor” diyen Uysal şunları söyledi: “Tek tek iyileştirilmelerden ziyade topyekûn anlayış değişmeli. Ancak bir yerden başlamak gerekirse tercihimiz HSK’nın yapısının değişmesi” dedi.

DEMOKRATİK TAVIR ALANLARI GENİŞLETİLMELİ

Diyarbakır’daki annelerin çok önemli bir sivil, vicdani inisiyatif haline geldiğini ifade eden Gültekin Uysal, “Bu ülkenin bütün insanlarını önemsiyoruz. Bu coğrafyada ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş her vatandaşın eşit fırsatlardan yararlanma hakkı vardır diye düşünüyoruz. Türkiye’yi iki kutupluluğa hapsetmemek lâzım. Demokratik tavır alanlarını genişletebilmek, çok sesliliği sağlamak gerek!” diye yazdı. İşsizliğin ve enflasyon çift hanelere çıktığını söyleyen DP Genel Başkanı Uysal, “Türkiye’de hakem kuruluş, referans kuruluş olması gereken TÜİK’in verilerine dahi güvenemez hale geldik. Toplumsal bir krize sebep verecek şekilde bir işsizlik oranına sahibiz. Üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bu anlayışla devam edebilme imkanımız yok!” dedi.

 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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