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6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Atalay için bir çağrı daha

06 Ekim 2024, Pazar
AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN 11 ÜYESİ, CAN ATALAY’IN MAZBATASININ GERİ VERİLMESİ İÇİN TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’A ÇAĞRI YAPTI. ÇAĞRIDA, EVRENSEL HUKUK ANLAYIŞININ İHLAL EDİLDİĞİ DE BELİRTİLDİ.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 11 üyesi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın mazbatasının geri verilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

Çağrıda, ‘’Atalay’ın tutukluluğunun devamının demokrasi ve evrensel hukukun ihlali olduğu’’ vurgulandı. AP üyeleri Özlem Alev Demirel (Almanya), Marco Tarquinio (İtalya), Martin Schirdewan (Almanya), Anthony Smith (Fransa), Sebastian Everding (Almanya), Leila Chaibi (Fransa), Jonas Sjöstedt (İsveç), Damian Careme (Fransa), Catarina Martins (Portekiz), Irene Montero (İspanya) ve Isa Serra’nın (İspanya) imzasının bulunduğu mektupta, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın mazbatasının geri verilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yapıldı. Mektupta, ‘’Atalay lehine verilen tüm kararlara rağmen, başta siz Meclis Başkanı olmak üzere, Türk yetkililerinin Anayasa Mahkemesi’nin açık ve net kararlarını uygulamamasını şiddetle kınıyoruz’’ yer aldı.

HAKSIZ YERE TUTUKLU

Mektupta, şu ifadeler yer aldı: ‘’Yeni bir yasama yılı başlarken, Hatay’ın seçilmiş temsilcisi Can Atalay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki hak ettiği koltukta bulunmaması büyük bir endişe kaynağıdır. Atalay, Türkiye’nin son döneminde birçok siyasi mahkum, gazeteci ve iş kazası mağdurlarını savunmuş bir insan hakları avukatı. 2022’den beri ‘Gezi Parkı Davaları’ gerekçesiyle haksız yere tutuklu bulunmakta. Can Atalay, 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilmesine, Meclis kayıtlarına geçmesine ve vekillik mazbatasını almasına rağmen, hala serbest bırakılmamıştır. Bu nedenle milletvekili yeminini edememiş ve dokunulmazlığını kazanamamıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI UYGULANMADI

Atalay’ın başvuruları sonrası Anayasa Mahkemesi, haklarının ihlal edildiğine iki kez karar vermiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini hükmetmiştir. Ancak ilgili makamlar bu kararları uygulamamıştır. Ocak 2024’te milletvekilliği Parlamento’da düşürülmüş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi bu düşürme işlemini ‘yok hükmünde’ saymış ve Atalay’ın milletvekilliğini sürdürmesi gerektiğini karara bağlamıştır. (...) Anayasa Mahkemesi’nin Atalay lehine verdiği tüm kararlara rağmen, Türk yetkililerin ve sizin Parlamento Başkanı olarak bu kararları uygulamamış olmanızı şiddetle kınıyoruz. (...)”

Ankara - anka

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