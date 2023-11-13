Avrupa ile köprüler atılırsa Körfez sermayesi de gelmez

10haber yazarı Erdal Sağlam, Körfez sermayesinin aynı Batı sermayesi gibi gereken şartları istediğini belirterek, “Aksi taktirde yani sadece Erdoğan’la yeniden kurdukları iyi ilişki hatırına, şimdiye kadar Türkiye’ye yatırıma başlarlardı. Bunun için hem seçim sonrasında Erdoğan’ın bu yolda devam edip etmeyeceğine bakmayı, hem de Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin yoluna girip girmeyeceğini görmek istiyorlar” diye yazdı.

Körfez sermayesinin Türkiye yatırımları için AB ilişkilerinin sürmesi gerektiğini kaydeden Sağlam, “Batı ile entegrasyon olmadığı taktirde, yatırımları onlar için kârlı olmaktan çıkacak. Körfez sermayesi hatta Batı sermayesi de, hukuk sistemi, özgürlükleri Türkiye’deki vatandaşların yaşam koşulları iyileşsin diye istemiyorlar ki. Ancak getirecekleri sermayeyi koruyabilmeleri için sağlıklı işleyen hukuk sistemine ihtiyaçları var. Anayasa’nın uygulanmadığı bir ülkede, hukuk sisteminin kaosa girmesinin yanında, yerli ya da yabancı, kimsenin mal ve can güvenliğinin olmayacağını da çok iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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