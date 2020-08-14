Avusturyalı bakan: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alınmalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye'nin Oruç Reis gemisi ile sondaj faaliyetlerine devam etmesi üzerine "Doğu Akdeniz'deki tehlikeli gelişmeler endişe verici" yorumunu yaptı.

Yunan mevkidaşi Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu başkentte ağırlayan bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin görüşüleceği toplantıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin Libya ve Suriye'yi de kapsayan politikalarının yanı sıra Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Avrupa'yı fikir değiştirmeye itmesi gerektiğini söyleyen Schallenberg, "Bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrımızı yineliyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı, Ayasofya ile ilgili daha önce de "zorluklar zincirinin yeni bir halkası" demiş, Türkiye'nin Avrupa'da güvenilir bir ortak olmadığını ifade etmişti. Schallenberg, AB'en Ankara'ya karşı daha sert ve net tavır almasını istedi. Schallenberg ile Yunan Bakan Dendias, görüşmelerin ardından AB dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısına telekonferans yoluyla katılacak. Euronews Türkçe

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