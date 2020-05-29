Ayasofya cami olsun, Fetih Suresi her an okunsun

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

Ayasofya’yı unutturan Fetih bezirgânları Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz Bahane kalmadı mı? İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Fetih Şöleni programı düzenlendi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenleniyor. Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı. 2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi. Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı. Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erdi. Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı yayınlandı. AA

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