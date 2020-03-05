"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz

05 Mart 2020, Perşembe 01:00
Yazarımız İslam Yaşar, Ayasofya ile alakalı seminerinde, “İstanbul’un manevî fethinin manevî kumandanı Bediüzzaman’dIr. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması, manevî fethin anahtarı hükmünde olacaktır” dedi.

Pursaklar AsyaNur Kültür Merkezinde “Manevî fatihler ve Ayasofya” konusunda seminer veren yazarımız İslâm Yaşar, “Bu zamanda cihad maddî değil, manevî cihad ön plandadır. İstanbul maddî olarak fethedildi, şimdi manevî fetih zamanıdır. Maddî fetih, manevî fethin öncüsüdür” dedi İstanbul’un on dokuz defa muhasara edilmesi sonucunda fethedildiğini söyleyen Yaşar,  “İstanbul’un fethi bir ümmet hareketidir. Eyüp Ensari Hazretleri iki defa İstanbul kuşatmasına katıldı ve şehit olup oraya defnedildi. İstanbul’un manevî fethinde herkes yer alabilir. İstanbul’un manevî fethinin manevî kumandanı Bediüzzaman Said Nursî’dir. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması, manevî fethin anahtarı hükmünde olacaktır” şeklinde konuştu.

MİLLETİMİZ AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYOR

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten sonra kiliseyi camiye çevirdiğini söyleyen Yaşar, “Sonra kurduğu vakfa devreder. Birçok yerleri de giderleri için vakfa bağışlar. Daha sonra, onu camilikten çıkaracak olanlara ağır bir bedduâ kaleme alır. Ayasofya 1934 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararıyla müze yapılmıştır. Onun yeniden cami olarak ibadete açılması, manevî fethin sembolü olacaktır. Bu hayırlı gelişmeyi milletçe bekliyoruz. İstanbul’un manevî surlarını aşacak ve fethedecek ancak Risale-i Nur eserleri olacaktır. İstikbal buna şahit olacaktır” dedi.

BEDİÜZZAMAN, MANEVÎ CİHADI RİSALE-İ NURLAR’LA YAPMIŞTIR

Bediüzzaman’ın, İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edildiği yıllarda onlara karşı kitapla mücadelede bulunduğunu ve “Hutuvat-ı Sitte” adındaki eseriyle onların bütün planlarını deşifre edip bozduğunu anlatan İslâm Yaşar, “Ankara hükümeti tarafından ‘böyle kahraman bir hoca bize lâzımdır’ diye davet edilir. Önce bu dâveti kabul etmeyen Bediüzzaman sonra kabul eder ve Ankara’ya gider. Çünkü din, iman, Kur’ân ve peygamber aleyhinde yeni bir hücum cephesi açılmıştır. Buna karşı yine kitapla yeni bir manevî cihad yapılması zarureti doğmuştur. Bunun gereğini yerine getiren Bediüzzaman, Risale-i Nur adını verdiği Kur’ân tefsirleriyle manevî cihadını gerçekleştirir ve dinsizliğin bel kemiğini kırar ve muvaffak olur” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zirve öncesi ateşkes mesajı

    Doğalgaz fiyatı düşmeli

    Bu böyle devam etmez

    Hürriyette gerilemeye devam ediyoruz

    Avrupa’da vicdanın sesi

    Adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz

    'Neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı'

    Irak’ta ikinci ölüm!

    Erdoğan - Macron görüşmesi gerçekleşti

    Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

    Alanyaspor finalin kapısını araladı

    IMF, koronavirüs için 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı

    İran'da virüs endişesi: Cuma namazları iptal edildi

    'Filistinliler ABD'nin sözde barış planına karşı birleşmeli'

    'Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı'

    Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

    Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

    LPG'ye indirim

    Afganistan'da Taliban ile polis arasında çatışma: 6 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye politikası yol ayrımında
    Faruk ÇAKIR

    “Artık bu kadar yeter”
    Ahmet BATTAL

    Gizli oturumda açık mesaj
    Genel

    Bu böyle devam etmez
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korkma!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kevser havuzuna nasıl ulaşırız?
    Genel

    Zirve öncesi ateşkes mesajı
    Mikail YAPRAK

    Ha, bir de parlamento var...
    Genel

    Doğalgaz fiyatı düşmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.