Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi akını...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı'nın birinci günü ve cuma namazı nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde 86 yıl aradan sonra ilk Kurban Bayramı namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

Namazdan sonra camiyi ziyaret ettiler

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan çoğu ziyaretçi, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek, kontrollü şekilde camiye alındı.

Caminin içine giren vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Ayasofya'ya gelen ziyaretçilerden birçoğunun başka ülkelerden Türkiye'ye gelen Müslüman turistler olduğu, bu kişilerden bazılarının camiye girerken tekbir getirdiği görüldü.

Polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda ikaz etti. Temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.

Bu arada çok sayıda vatandaş da Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda etmek için Sultanahmet'e geldi.

Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.

Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.

Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilere ikramda bulunuldu

Fatih Belediyesi ekipleri, kurdukları standlardan vatandaşlara yiyecek, içecek servisi yaptı. Bayram namazından sonra kurulan standda ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, görevlilerle beraber turist ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Bayram namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne eşi ve 3 çocuğuyla birlikte gelen Ercan Şanver, Ayasofya'nın açılışına vesile olanlara teşekkür ederek, "Ümmetin birliğine, dirliğine, selametine vesile olsun inşallah." dedi.

Şanver, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmanın yaşattığı mutluluğun kelimelerle ifade edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çocuklarım da bu duyguyu yaşasın diye ailemle buraya geldim. Çünkü bu gerçekten büyük bir olay." diye konuştu.

"Çok özlemimiz vardı"

Cuma namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne paşa kıyafeti giyerek gelen ve namazdan önce camiyi gezen Mehmet Zengin, turistlerin ve diğer vatandaşların ilgisini çekti.

Zengin, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Mevlaya sonsuz şükürler olsun, sebep olanların, emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Çok özlemimiz vardı. İbadete açılmasını bekliyordum. Açılışa da saat 06.00'da geldiğim halde içeriye girememiştim. Mühim olan yakınında bile olsam yeter." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da ibadet etmek için İzmit'ten İstanbul'a gelen Ahmet Coşkun da caminin manevi atmosferinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Coşkun, Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "İbadete açılmasını bekliyorduk. İnşallah Mescid-i Aksa da özgürlüğüne kavuşacaktır." şeklinde konuştu.

Ailesiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen Yüsra Sarıtemur ise burada namaz kılmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "İçim kıpır kıpır etti. İlk açıldığı gün gelmiştik ama girememiştik. Bugün girdik, bizi çok daha mutlu hissettirdi. İkiz kardeşlerim kapıların açıldığını gördükleri an içeri koştular." dedi.