AYM'de iktidar ağırlığı

Avukat kökenli Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı’nın yaş haddinden emekliye ayrılacak olması sebebiyle baro başkanları, TBMM’nin seçmesi için üç aday belirleyecek.

Başkanların belirleyeceği üç adayın kim olacağı, bunlar içinden hangi ismin üye olarak seçileceği, doğrudan AYM’deki dengeleri etkileyecek. DW Türkçe’nin haberine göre, Emekli olacak olan Celal Mümtaz Akıncı, bu muhalif 6 kişi arasında yer alıyor. TBMM’den iktidara yakın bir isim seçilirse, Yüksek Mahkeme’deki denge 5’e karşılık 10 olacak. Erdoğan, 2014 yılından bu yana 7 üye atadı. Bu üyelerden anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez hariç 6’sının oy tercihlerinin iktidar lehine olduğu gözlemleniyor. Haber Merkezi

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