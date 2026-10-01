Sabit gelirliye refah payı verilmeli

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), TÜRK-İŞ’in 2026 Eylül ayı araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırının 37 bin 801 TL’ye, yoksulluk sınırının 123 bin 130 TL’ye yükseldiğini belirterek sabit gelirlilere refah payı verilmesini istedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), TÜRK-İŞ’in 2026 Eylül ayı araştırma sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. BASK’ın açıklamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 37 bin 801 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”nin de 48 bin 885 TL’ye yükseldiği belirtildi.

SABİT GELİRLİNİN ARTIŞI HEP ENFLASYON ALTINDA

BASK, asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında, ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek, “Sabit gelirlilerin artışları her daim enflasyon altında kalmıştır. Alım gücü düşük sabit gelirlilerin nefes alabilmesi için sabit ücretlerine ek artış olarak refah payı verilmelidir” çağrısında bulundu.