Otogaza 24 saat içinde ikinci zam

Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,63 TL zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatları 24 saat içinde ikinci kez artarken, yeni tarifenin gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı öğrenildi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Otogazın litre fiyatına 2 Ekim saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 4,63 TL zam yapılacak. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgiye göre, yeni artışla birlikte LPG fiyatları 24 saat içinde ikinci kez değişmiş olacak. Otogaza son olarak 1 Ekim itibarıyla litre başına 1,45 TL zam yapılmıştı. BİR GÜNDE 6,08 TL ARTIŞ Peş peşe gelen iki zamla birlikte otogazın litre fiyatındaki toplam artış 6,08 TL’ye ulaşacak. İlk artışın üzerinden henüz 24 saat geçmeden gelen 4,63 TL’lik ikinci zam, LPG kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetini daha da yükseltecek.Yeni fiyat düzenlemesi 2 Ekim saat 00.00’dan itibaren pompaya yansıyacak. Böylece sürücüler gece yarısından itibaren otogazı litre başına 4,63 TL daha yüksek fiyatla satın alacak. Haber Merkezi

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