AYM’den 261 bin red, 26 bin ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) geçen yıl 66 bin 121 ferdî başvuru yapıldı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, 2012 ile 2021 arasındaki ferdî başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı. Buna göre, AYM’ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2021’e kadar 361 bin 159 ferdî başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 302 bin 429’unu sonuçlandırdı. Başvuruların karşılanma oranı yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Anayasa Mahkemesine yapılan ferdî başvuru sayısı 66 bin 121 olurken, mahkemece 45 bin 321 başvuru sonuçlandırıldı. Anayasa Mahkemesine en fazla ferdî başvuru ise 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. Yüksek Mahkemenin sonuçlandırdığı başvurulardan 261 bin 681’i “kabul edilemez” bulunurken, 25 bin 857 başvuruda ise en az bir hakkın ihlâl edildiğine, 840 başvuruda ise “hakkın ihlâl edilmediği”ne hükmedildi. Sonuçlandırılan başvurulardan 12 bin 627’sinde idarî ret kararı verilirken, 1424 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

En az bir hakkın ihlâl edildiğine karar verilen 25 bin 857 başvurunun yıllara göre dağılımında ise Anayasa Mahkemesince 11 bin 830 ihlâl kararı, 2021’de verildi. Bu oran yüzde 45,8 olarak kayıtlara geçti. İhlâl kararının verildiği başvuruların hak ve hürriyetlere göre dağılımında ise “adil yargılanma hakkının ihlâli” 20 bin 84 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, ihlâl kararlarının yüzde 76,8’ini oluşturdu. Bunu yüzde 11,4 ile “mülkiyet hakkının ihlâli”, yüzde 2,6 ile “özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlâli”, yüzde 2,5 ile “ifade özgürlüğünün ihlâli” kararları izledi.