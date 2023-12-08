AYM’den devlet keyfiliğine karşı yeni karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/6 maddesinde yer alan “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” düzenlemesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Kararın gerekçesinde, “kuralların kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önleyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı ve kanunilik şartını taşımadığı” belirtildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Patnos Ağır Ceza Mahkemesi, baktıkları davada durma kararı vererek, TCK’nın 220/6. fıkrasını iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi, 26 Eylül’de yaptığı değerlendirmede söz konusu düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. İptal hükümleri, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte TBMM’nin, AYM’nin gerekçesinde belirttiği kriterlere uygun bir yasa maddesi yapması gerekiyor. Aksi durumda örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek maddesi Türkiye’de uygulanamayacak ve mevcut davaların tümü düşecek. Kararda, “örgüt adına” kavramının belirsizliğinden kuralın geniş yorumu nedeniyle ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ya da örgütlenme veya din ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki meydana getirdiği vurgulandı. Haber Merkezi

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