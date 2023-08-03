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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

AYM HAGB’yi iptal etti

03 Ağustos 2023, Perşembe 23:25
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 yıl ve daha az hapis cezası ya da adli para cezası öngörülen suçlarda uygulanan ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)’ düzenlemesini iptal etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre 2005’te Türk Ceza ve Ceza Usul Hukuku’nda yapılan değişiklikle yürürlüğe giren HAGB düzenlemesi, 2 yıl veya daha az hapis cezası ya da adli para cezası öngörülen suçlarda, yargılama sonucunda verilecek mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının belirli koşullara bağlı olarak 5 yıllığına ertelenmesi ve bu koşulların gerçekleşmesinin ardından, davanın düşürülmesi anlamına geliyor. HAGB için sanığın öncelikle bu kararı kabul etmesi gerekiyor, daha ceza bile almadan temyiz hakkından vazgeçmek zorunda kalıyordu. AYM, daha hüküm bile verilmeden sanıkların mahkumiyet ile tehdit edilerek, savunmasız duruma sokulduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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