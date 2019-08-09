AYM'nin 'hak ihlâli' kararının ardından ilk beraat geldi

Anayasa Mahkemesi'nin Barış için Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisi hakkında verdiği 'hak ihlali' kararının ardından yerel mahkemeden ilk beraat kararı geldi.

Anayasa Mahkemesi'nin Barış için Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisi hakkında verdiği 'hak ihlali' kararının ardından yerel mahkemeden ilk beraat kararı geldi.

Doğu ve Güneydoğu'daki sokak çatışmaları sırasında yayımlanan bildiriyi imzalayan 1128 akademisyene destek imzası veren Ahmet Kardam, terör örgütü propagandası suçuyla yargılandığı İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla beraat etti. Mahkemenin duruşma yapmaya gerek görmeden düzenlediği tensip zaptıyla verdiği beraat kararında şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar sanık Ahmet Kardam hakkında 10/01/2016 tarihinde 1.128 akademisyenin imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapan bildiriyi imzalayarak PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, sanığın imzaladığı bildiri incelendiğinde herhangi bir silahlı terör örgütünün propagandasının söz konusu olmadığı, atılı suçun oluşması için gerekli olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının gerçekleşmediği, söz konusu bildiride herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ve bu bildirinin propaganda suçunu oluşturmayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 26/07/2019 tarih ve 2018/17635 Başvuru Sayılı kararının bulunduğu anlaşılmakla atılı suçun oluşmadığı görüldüğünden sanığın CMK 223/2-a ve c Maddeleri uyarınca beraatine... "

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz'da "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti.

AYM Genel Kurulu'ndaki oylamada sonuç 8'e 8 çıkmış, eşitlik halinde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın ihlal yönündeki oyu yasa gereği iki sayıldığı için, 9 oyla ihlal kararına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama kararı da vermişti.

Söz konusu karar 785 akademisyenin davası için emsal teşkil ediyordu.

Toplamda 785 akademisyen hakkında açılan davalarda 164 akademisyen hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 4 akademisyen hakkında erteleme kararı verilmiş, 36 akademisyen ise ceza almıştı.