Ayşe Özdoğan’a red ve rapor eziyeti

Kanser tedavisi devam ederken, hakkındaki 9 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ayşe Özdoğan için avukatının yaptığı “İnfaz ertelensin” başvurusunun iki hafta sonra savcı tarafından reddedildiği öğrenildi.

Savcının Özdoğan için yeni sağlık raporu istediği belirtilirken, daha önce verilen 15 imzalı bir raporun bulunduğuna dikkat çekildi. Bu rapor yok sayılıp, durumu Yargıtay kararı sonrası tekrar ağırlaşırken iltihap gözlerine de sıçrayan Özdoğan’ın polis nezaretinde klinik klinik dolaştırılarak yeni rapor çıkarmaya mecbur edilmesinin yeni bir eziyetten başka bir şey olmadığı ifade edildi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Özdoğan’ın durumunu gündeme taşıdı: “Eşi de iki yıldır hapiste, 8 yaşındaki çocuğuna bakan bir tek kendisi var; bunlardan daha vahimi ise Ayşe Özdoğan kanser hastası. Kemik ve doku nakli olmuş. Şu anda hastalık beynine sıçramış; % 72 engelli durumunda. Bu şartlarda hapse girerse hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Buradan bir çağrıda bulunuyorum; hem âdil, hem de vicdanlı olmak lâzım!”

İstanbul – Sedat Serdar