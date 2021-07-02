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2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Ayşe Özdoğan’a red ve rapor eziyeti

02 Temmuz 2021, Cuma
Kanser tedavisi devam ederken, hakkındaki 9 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ayşe Özdoğan için avukatının yaptığı “İnfaz ertelensin” başvurusunun iki hafta sonra savcı tarafından reddedildiği öğrenildi.

Savcının Özdoğan için yeni sağlık raporu istediği belirtilirken, daha önce verilen 15 imzalı bir raporun bulunduğuna dikkat çekildi. Bu rapor yok sayılıp, durumu Yargıtay kararı sonrası tekrar ağırlaşırken iltihap gözlerine de sıçrayan Özdoğan’ın polis nezaretinde klinik klinik dolaştırılarak yeni rapor çıkarmaya mecbur edilmesinin yeni bir eziyetten başka bir şey olmadığı ifade edildi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Özdoğan’ın durumunu gündeme taşıdı: “Eşi de iki yıldır hapiste, 8 yaşındaki çocuğuna bakan bir tek kendisi var; bunlardan daha vahimi ise Ayşe Özdoğan kanser hastası. Kemik ve doku nakli olmuş. Şu anda hastalık beynine sıçramış; % 72 engelli durumunda. Bu şartlarda hapse girerse hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Buradan bir çağrıda bulunuyorum; hem âdil, hem de vicdanlı olmak lâzım!”

İstanbul – Sedat Serdar

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  • Hüseyin İlhan

    2.7.2021 10:58:36

    YAHUDİ CESARET ÖDÜLLÜ ve Marmara şehitlerini cani,terörist katillere satan zihniyetin ülkemde aynı dostları gibi masumlara zulüm etmesini yadırgamıyorum. Zira bunlar dün başörtüsüne karşı olup başötülü vekjilinin dahi başını açtırandin düşmanı darbeci siyasetçi ile kolkola,28 şubat zalimlerini ise cezalandırmayp ve 28 Şubat zalimlerinin hapse attığı masumlar hala hapiste iken bu yaptıklarıda bizi asla yanıltmıyor.

  • Toygar

    2.7.2021 09:41:53

    Bela ve musibetler yağmasın da ne olsun! Yazıklar olsun desem, hafif kalır! 'Vicdan' kelimesini kullansam, karşılığı var mıdır bünyelerinde? Rabbim bildiği gibi yapsın o zaman, hepinizi!...

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