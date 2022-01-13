Bab ve Afrin'de eş zamanlı terör saldırıları

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirerek terör saldırıları düzenledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ve Afrin bölgelerinde intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaralandı. Patlamaların etkisiyle çevrede maddi hasar oluştu. Saldırıları düzenleyen 2 intihar bombacısı da öldü. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Hatay Valiliğinden açıklama Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA

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