İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tarihi iki katlı bir binanın bir kısmı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken 2 araç hasar gördü.

Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Yenimahalle'deki Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sokakta bulunan 2 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı. Ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor. AA

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