'Babacan, partisinin kuruluşunu ileri bir tarihe erteledi' iddiası

Ali Babacan’ın çalışmalarını sürdürdüğü yeni partisini kurmayı 2020’nin ocak ayına ertelediği iddia edildi. Gerekçe ise 17-25 Aralık operasyonları ve Davutoğlu’nun aralık ayında parti kurması.

AKP'den istifa eden eski Bakan Ali Babacan ve arkadaşlarının partileşme sürecinin Ocak 2020’ye ertelendiği iddia edildi. Babacan’ın Aralık ayının son haftasında Ocak ayı için kesin tarih vereceği ileri sürülürken, ertelenme gerekçesi olarak “17/25 Aralık tarihi üzerinden spekülasyona meydan vermemek” gösteriliyor.

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurmasının ardından gözler Ali Babacan ve arkadaşlarının partisine çevrildi. Ali Babacan daha önce yaptığı açıklamada kuruluş tarihine ilişkin, “Bizim gönlümüzden geçen tarih 2019 sonuydu. Merkezindeki tüzel kişiliği kurulacak bir de bunun teşkilatlanma aşaması var” demişti.

Ali Babacan, partileşme tarihine ilişkin yeni bir karar oluşturdu. Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Kurucular Kurulu çalışmalarında son aşamaya gelen Babacan ve kurmayları, aralık ayının son iki haftası içinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vermeyi planlıyordu. Ancak son yapılan istişarelerin ardından partinin kuruluş tarihinin Ocak 2020’ye ertelendiği öne sürüldü.