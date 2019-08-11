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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Bağışlanan kurbanlar kesiliyor

11 Ağustos 2019, Pazar 18:39
Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri kurban organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri Sudan, Etiyopya ve Somaliland’de gerçekleştirdikleri kurban organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 

Avustralya Nur Vakfı gönüllülerinin bizzat bu ülkelere gidip organizasyonda hazır bulundukları bu hayırlı hizmette yüzlerce fakir insanların kurban eti yemesine vesile olunuyor.

Nur Vakfı Genel Koordinatörü Fatih Yargı, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlarımızı köylülerden alıp keserek etlerini aynı köydeki muhtaçlara dağıtarak o insanların sevincine ortak olduk. Türkiye’den, Avrupa’dan, Avusturalya’dan ve dünyanın bir çok yerinden vekâlet kurbanlarını bizlere veren hayırseverlere ve Yeni Asya okurlarına buradan şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

İstanbul - Yeni Asya

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