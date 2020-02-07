Bahçesaray'da arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Sabah başlayan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Meclis araştırsın Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Çalışmalara ara verildi Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla bölgeden ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, hava şartlarının düzelmesinin ardından bölgeye gidecek ekiplerce, inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda arama çalışmalarına yeniden başlanacağı belirtildi. Ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda bekletiliyor. Sabah saatlerinde Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmalarına yeniden başlanmıştı. AA

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