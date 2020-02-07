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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Meclis araştırsın

07 Şubat 2020, Cuma
Van’da yaşanan ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan iki çığ felâketi ile ilgili olarak “Tedbirsizlik” iddiası ortaya atıldı.

Van Valiliği: Arama kurtarma çalışmalarına ara verildİ

Dünyadan taziye mesajları

Bahçesaray Şehitlerimizi uğurluyoruz

HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, kendisi de çığ altında kalan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan’ın bütün uyarılara karşın ilk çığdan sonra iş makineleri ve heyet ile yola çıktığını bildirdi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, depremin ve çığın meydana getirdiği sorunlara ilişkin araştırma komisyonu kurulması için Meclis’te grubu bulunan bütün partilerin ortak önerge vermesi teklifinde bulundu. Yaşananların ardı ardına herhangi bir felâkete nasıl hazırlıksız olunduğunu çok net bir şekilde gösterdiğini belirten Oluç, “Elazığ-Malatya depreminde günlerce, özellikle köylere yardım ulaştırılamadı. Dört gün boyunca bazı köylere gidilemedi” diye konuştu. Oluç Van’da meydana gelen çığ ile ilgili ise “Özellikle ikinci çığ açısından baktığımızda çok ciddî iddialar var. Büyük bir tedbirsizlik yapıldığına, aslında çığ felâketinde atılmaması gereken adımların atıldığına dair çok ciddî iddialar var” ifadelerini kullandı. TBMM - aa

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‘Güvenlik önlemleri alınmadı’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası, Van’da yaşanan çığ felaketleri ile İstanbul’da yaşanan uçak kazası ile ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan her iki kazada da ihmal şüphesinin ağır bastığını belirten TMMOB’nin açıklamasında, “Çalışma yaşamında temel slogan “Önce Güvenlik” sloganıdır. Çığ facialarında yürütülen kurtarma çalışmalarında öncelikli işlerden biri kurtarma çalışmalarının ve ekiplerin güvenliğini sağlamaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu güvenlik önlemleri alınmamış, kurtarma çalışmaları büyük bir risk altında yürütülerek çok daha fazla kayıp verilmesine neden olunmuştur. Kuşkusuz böylesi bir ihmal liyakat ilkelerine uymadan yapılan personel atama ve görevlendirmelerden, deneyimli personelin devre dışı bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Bu partizanca uygulamaların bedelini ise tüm toplum olarak hep birlikte ödemekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

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Çığ şehitleri duâlarla

Van’ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan şehit güvenlik korucuları ile itfaiye personelleri törenin ardından defnedildi.

Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehitlerin Türk Bayrağına sarılı naaşları, Çatak ilçesine getirildi. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz’un naaşı, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze araçlarına bırakıldı. Şehitler, ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi. Van - aa

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