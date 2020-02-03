Bakan Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

"Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda'' İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. AA

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