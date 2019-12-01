Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılarak kayıplara karışan darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün nerede olduğuna ilişkin çarpıcı açıklama yaptı. Bakan Soylu Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Bakan Soylu ayrıca , "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik." bilgisini verdi.

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